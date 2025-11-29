Άρτος: Πλήρης οδηγός για το προζύμι, τη μαγιά και το levain

Αλεύρι, νερό, αέρας, φωτιά. Τέσσερα βασικά στοιχεία που, όταν συναντιούνται, γεννούν ένα από τα πιο σύνθετα τρόφιμα στον κόσμο. Ο άρτος υπερβαίνει την παράδοση και γίνεται αντικείμενο επιστήμης όπου η θερμοδυναμική, η βιοχημεία και η γαστροφυσική εξηγούν πώς η ζύμωση είναι ζωντανή, αργή αντίδραση και το ψήσιμο μια μεταβολή φάσης.

Άρτος, η τέχνη μιας αρχαίας επιστήμης

Διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού, ο άρτος αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο κοινότητας που συνδέει, τρέφει και συγκινεί.

Η ιστορία του ξεκινά πριν από τη Γραφή. Με το πέρασμα των αιώνων άλλαξαν τα σιτηρά και οι τρόποι άλεσης, ήρθαν φούρνοι με καύσιμα και μετά ρεύμα, μαγιά στιγμής και βελτιωτικά. Όμως ο πυρήνας έμεινε ίδιος: ένας ζωντανός οργανισμός που μεταμορφώνεται με τον χρόνο και τη θερμότητα.

Σήμερα, το ψωμί συνεχίζει να εμπνέει. Την περίοδο του υποχρεωτικού εγκλεισμού έγινε «απόδραση» και η διαδικασία έφερε τον άνθρωπο ξανά στη βάση της τροφής. Οι ζυμώσεις στο σπίτι έγιναν viral, τα προζύμια απέκτησαν ονόματα σαν κατοικίδια και το #sourdough ξεπέρασε τα κρουασάν σε αναζητήσεις. Στην εστίαση, παραμένει σημείο αναφοράς. Από το καλαθάκι μιας ταβέρνας μέχρι τα προζυμένια καρβέλια σε εστιατόρια fine dining, είναι η πρώτη γεύση και το πρώτο σημάδι φροντίδας. Η υφή, η θερμοκρασία, η μυρωδιά του ψωμιού υπόσχονται όσα θα ακολουθήσουν.

Κι αν κάποτε το ψήσιμο ήταν δουλειά του σπιτιού, σήμερα είναι τέχνη. Ο αρτοποιός, που ξυπνά πριν από την πόλη, ζυμώνει με ακρίβεια και φέρνει στο ράφι του φούρνου τη βασική τροφή. Είναι ο άνθρωπος πίσω από τη διατήρηση μιας αρχαίας επιστήμης που όσο εξελίσσεται τόσο επιστρέφει στα βασικά.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr