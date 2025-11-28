Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Από μελομακάρονα και κουραμπιέδες μέχρι Mont Blanc
Γιορτές χωρίς γλυκά δεν είναι γιορτές. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στην περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες και ξεροτήγανα, αλλά και πιο ιδιαίτερα γλυκά, βρίσκονται πρώτα στη λίστα με τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από το σπίτι.
