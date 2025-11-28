ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Σοκολάτα ΙΟΝ και κρασί: Ποιο είναι το ιδανικό pairing
CANTINA
ΙΟΝ σοκολάτα

Σοκολάτα ΙΟΝ και κρασί: Ποιο είναι το ιδανικό pairing

Για χρόνια θεωρούσαμε πως το κρασί συνοδεύει ιδανικά τυριά ή κρέας, ενώ η σοκολάτα ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο των επιδορπίων

Σοκολάτα ΙΟΝ και κρασί: Ποιο είναι το ιδανικό pairing
Όμως η σύγχρονη οινογευσία αποδεικνύει ότι αυτά τα δύο μπορούν να συναντηθούν σε μια μοναδική, γεμάτη ένταση και αρώματα εμπειρία -αρκεί να συνδυαστούν σωστά. Το pairing σοκολάτας και κρασιού δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια λεπτή άσκηση ισορροπίας που μπορεί να αναδείξει απρόσμετες νότες και από τα δύο στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης