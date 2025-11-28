Σοκολάτα ΙΟΝ και κρασί: Ποιο είναι το ιδανικό pairing

Για χρόνια θεωρούσαμε πως το κρασί συνοδεύει ιδανικά τυριά ή κρέας, ενώ η σοκολάτα ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο των επιδορπίων