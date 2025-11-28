Χοιρινό ρόστο: Μικρά μυστικά για ένα τέλειο αποτέλεσμα
CANTINA
χοιρινό ρόστο

Χοιρινό ρόστο: Μικρά μυστικά για ένα τέλειο αποτέλεσμα

Το χοιρινό ρόστο, ένα από τα παραδοσιακά πιάτα της ναξιώτικης κουζίνας. Το μυστικό του είναι το πολύ σκόρδο, το κόκκινο κρασί, οι ντομάτες και το αργό μαγείρεμα

Χοιρινό ρόστο: Μικρά μυστικά για ένα τέλειο αποτέλεσμα
Η προετοιμασία: Χαράζουμε σε πολλά σημεία το κρέας, με μυτερό κοφτερό μαχαίρι, και σε αρκετό βάθος.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε αλάτι με πιπέρι. Σε κάθε σχισμή στο κρέας ρίχνουμε αλατοπίπερο και βάζουμε από μισή σκελίδα σκόρδου.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης