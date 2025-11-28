Χοιρινό ρόστο: Μικρά μυστικά για ένα τέλειο αποτέλεσμα

Το χοιρινό ρόστο, ένα από τα παραδοσιακά πιάτα της ναξιώτικης κουζίνας. Το μυστικό του είναι το πολύ σκόρδο, το κόκκινο κρασί, οι ντομάτες και το αργό μαγείρεμα