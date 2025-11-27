Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί την Κυριακή 30/11 με το ΘΕΜΑ, «Μαγειρικό Ημερολόγιο Δεκεμβρίου»
Αυτή την Κυριακή, το Cantina Magazine μοιράζεται με τους αναγνώστες το Μαγειρικό ημερολόγιο Δεκεμβρίου
Μια έκπληξη κάθε μέρα: Τι μαγειρεύουμε τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς!
-60 απολαυστικά πιάτα: Πρώτες ύλες, συνταγές και τεχνικές για ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα και εντυπωσιακά γλυκά.
-40 επιλεγμένα κρασιά: Ταιριάσματα, συμβουλές και χρηστικές οδηγίες για τους οίνους των γιορτινών τραπεζιών.
Ένα μαγειρικό καλεντάρι με συνταγές για κάθε μέρα του μήνα, καθηµερινές, κυριακάτικες και γλυκές, μαζί με ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κρασιά των γιορτινών τραπεζιών, κυριαρχούν αυτόν τον μήνα στις σελίδες του Cantina. Υλικά εποχής, φρέσκες ιδέες, αρώματα που ζεσταίνουν το σπίτι και υφές που θυμίζουν ότι το πιο όμορφο τραπέζι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά. Φορέσαµε τα καλά µας λοιπόν για να υποδεχθούµε με τους αναγνώστες τις γιορτές του Δεκεµβρίου…
