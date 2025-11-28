Pirlatura: Αυτό είναι το μυστικό βήμα που δίνει ψυχή στο πανετόνε
Τι είναι η pirlatura και γιατί καθορίζει το ύψος, την υφή και την ψίχα του πανετόνε. Οδηγός για την πιο κρίσιμη φάση στη διαμόρφωση της ζύμης
Αν ρωτήσετε έναν επαγγελματία ζαχαροπλάστη ποιο στάδιο καθορίζει περισσότερο το αποτέλεσμα στο πανετόνε, δεν θα σας μιλήσει ούτε για τα αρώματα ούτε για το ανάπιασμα στο φυσικό προζύμι. Θα σας πει «η pirlatura» (προφέρεται πιρλατούρα). Έτσι λέγεται η τεχνική τη στιγμή που η ζύμη περνά από ένα ελαφρώς ακανόνιστο κομμάτι σε μια σταθερή, κορδωμένη μάζα έτοιμη για το τελικό φούσκωμα. Και αυτή η μετάβαση επηρεάζει όλη τη δομή, από το ύψος μέχρι την κυψέλωση. Οι Ιταλοί λένε ότι «αυτό είναι το μυστικό που δίνει ψυχή στο πανετόνε».
