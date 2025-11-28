Σούπα έτοιμη σε λιγότερο από 45 λεπτά; 27 γρήγορες, θρεπτικές και νόστιμες συνταγές
Συγκεντρώσαμε για εσάς 27 ξεχωριστές ιδέες με ή χωρίς κρεατικά, ψάρι ή θαλασσινά και χορταρικά για να φτιάξετε σούπα σε λιγότερο από 45 λεπτά
Κάπου, κάπου θέλουμε να απολαμβάνουμε μία νόστιμη σούπα, όμως συχνά σκεφτόμαστε πως χρειάζεται αρκετό χρόνο μέχρι να σερβιριστεί. Υπάρχουν όμως συνταγές που ετοιμάζονται σε λιγότερο από 45 λεπτά και, παρότι θεωρούνται γρήγορες, μπορούν να είναι παρηγορητικές ή αναζωογονητικές, νόστιμες και θρεπτικές.
Συγκεντρώσαμε για εσάς 27 ξεχωριστές ιδέες με ή χωρίς κρεατικά, με ψάρι ή και θαλασσινά αλλά και με χορταρικά, λαχανικά ακόμα και γιαούρτι. Άλλες είναι παραδοσιακές και άλλες πιο μοντέρνες, βελουτέ και φωτεινά χρώματα και έντονα μυρωδικά.
