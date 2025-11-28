Αρνί μπούτι με πατάτες, δαμάσκηνα και μπαχαρένια κρούστα από φιστίκια Αιγίνης
Αρνί στον φούρνο

Αρνί μπούτι με πατάτες, δαμάσκηνα και μπαχαρένια κρούστα από φιστίκια Αιγίνης

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαγητά με αρνί μπούτι στη γάστρα, που σταθερά επιλέγουμε να μαγειρέψουμε την περίοδο των εορτών

Αρνί μπούτι με πατάτες, δαμάσκηνα και μπαχαρένια κρούστα από φιστίκια Αιγίνης
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC στον αέρα. Ρίχνουμε στη γάστρα σπασμένο το σκόρδο μαζί με τις πατάτες, τη δάφνη, το κρασί και τον ζωμό, τα κρεμμύδια σε φέτες, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.

