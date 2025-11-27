Ναξιώτικο χοιρινό ρόστο
Ναξιώτικο χοιρινό ρόστο
Το χοιρινό ρόστο είναι κλασικό φαγητό της ορεινής Νάξου και ειδικά της Απειράνθου. Η συνταγή περιλαμβάνει τυρί Αρσενικό Νάξου ΠΟΠ, που όμως μπορεί να αντικατασταθεί με ένα άλλο κεφαλοτύρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Καθαρίζουμε τις σκελίδες του σκόρδου, τις ανακατεύουμε με αλατοπίπερο και τις καρφώνουμε στο κρέας αφού ανοίξουμε τρύπες με μυτερό μαχαίρι.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Καθαρίζουμε τις σκελίδες του σκόρδου, τις ανακατεύουμε με αλατοπίπερο και τις καρφώνουμε στο κρέας αφού ανοίξουμε τρύπες με μυτερό μαχαίρι.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα