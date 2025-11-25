Αρνί - Κατσίκι: Ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)
Αρνί - Κατσίκι: Ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)

Συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το αρνί και το κατσίκι ( κοπές + τιμές) ώστε να γνωρίζουμε τι να ζητάμε από τον κρεοπώλη

Όσο πλησιάζουμε προς τις ημέρες των εορτών, το αρνί και το κατσίκι θα ανήκουν στα δημοφιλή κρεατικά. Από την έρευνά μας παρατηρείται άνοδο των τιμών σε σχέση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η αγωνία για την επιδημία της ευλογιάς φαίνεται πως περιορίζει τη ζήτηση, παρότι οι ειδικοί μας διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

