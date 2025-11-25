Αρνί - Κατσίκι: Ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)

Συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το αρνί και το κατσίκι ( κοπές + τιμές) ώστε να γνωρίζουμε τι να ζητάμε από τον κρεοπώλη