Έξοδος στη Μεγάλου Αλεξάνδρου: Ένας γαστρονομικός περίπατος στον Κεραμεικό

Κλείσιμο

Η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου διασχίζει την καρδιά του Κεραμεικού – μιας γειτονιάς που κάποτε φιλοξενούσε τα εργαστήρια των αγγειοπλαστών της αρχαίας Αθήνας. Σήμερα, συνδυάζει το βιομηχανικό της παρελθόν με σύγχρονη δημιουργικότητα, street art, γκαλερί, δροσερές αυλές και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γαστρονομικές σκηνές της πόλης.Τα χρώματα του δρόμου είναι έντονα και ζωντανά: το γκρίζο των αποθηκών και του μπετόν αναμειγνύεται με το πράσινο των δέντρων, το βαθύ κόκκινο από τις βουκαμβίλιες, τις μπογιές των graffiti και τις αποχρώσεις των πιάτων που σερβίρονται με φαντασία. Εδώ, μυρωδιές από τζάκι, ούζο, μπαχάρι και κρασί πλέκονται στον αέρα και οι πεζοί κινούνται νωχελικά – σαν να ξέρουν πως αυτή η γειτονιά θέλει χρόνο για να τη νιώσεις.Ας ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ας ακολουθήσουμε τη διαδρομή όπως την απολαμβάνει κάποιος που την ανακαλύπτει με τα πόδια· στάση – στάση.Ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα με εσωτερική αυλή σε υποδέχεται σαν κρυφό κεφάλαιο αστικής Αθήνας. Ο σεφ Γκίκας Ξενάκης φέρνει το fine dining στην πιο ζεστή εκδοχή του: δημιουργικά πιάτα με ελληνική ψυχή και τεχνική υψηλής μαγειρικής. Το μενού αλλάζει με τις εποχές – μπορεί να βρεις σιγομαγειρεμένο χοιρινό με μπάμιες, φουαγκρά με περγαμόντο ή μια ραφιναρισμένη εκδοχή παραδοσιακής φάβας. Ο συνδυασμός εξαιρετικού service και βαθιάς νοστιμιάς το καθιστά must.Το πιο πρόσφατο entry της περιοχής, το Meigma της Μαρίνας Χρονά, φέρνει έναν δημιουργικό αέρα με έμφαση στο fusion και την εκλεκτική πρώτη ύλη. Μπορείτε να δοκιμάσετε ταρτάρ με καυτερή μαγιονέζα και αβγοτάραχο, black angus ribeye με miso βούτυρο ή ψητά λαχανικά σε βελούδινο ζωμό. Το vibe είναι μοντέρνο, με βιομηχανική διακόσμηση και ιδιαίτερα cocktails που συμπληρώνουν την εμπειρία.