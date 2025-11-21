Ogust Athens: Εκεί όπου ο σχεδιασμός συναντά την τόλμη
CANTINA
Ogust Athens Gallina Pharaoh

Ogust Athens: Εκεί όπου ο σχεδιασμός συναντά την τόλμη

Το studio σχεδιασμού Ogust Athens δημιουργεί νέους κόσμους που καλούν τον σύγχρονο άνθρωπο να γίνει μέρος τους

Ogust Athens: Εκεί όπου ο σχεδιασμός συναντά την τόλμη
Στα μέσα του 2019, ο Σταύρος Μπιλιώνης και η Ιφιγένεια Βασιλείου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση μιας ιδέας που σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο. Το Ogust Athens έγινε επίσημα εταιρεία το 2020 και, παρότι ξεκίνησε με μια τριμελή ομάδα, σήμερα αριθμεί επτά μέλη. Πίσω όμως από τους αριθμούς βρίσκεται μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Δεν σχεδιάζουν απλώς εταιρικές ταυτότητες· χτίζουν κόσμους που αφηγούνται ιστορίες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης