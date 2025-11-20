Είναι ανθυγιεινά τα φαγητά με περισσότερα από 5 υλικά;
CANTINA
Ανθυγιεινό φαγητό 5 υλικά επικίνδυνα τρόφιμα

Είναι ανθυγιεινά τα φαγητά με περισσότερα από 5 υλικά;

Δεν είναι ο αριθμός των συστατικών που χαρακτηρίζει ανθυγιεινά τα τρόφιμα, αλλά η ποιότητα και το επίπεδο επεξεργασίας που έχουν υποστεί

Είναι ανθυγιεινά τα φαγητά με περισσότερα από 5 υλικά;
Τα τελευταία χρόνια, μέσα στον θόρυβο των social media και των food trends, έχει επικρατήσει ένας απλουστευτικός κανόνας: «Αν ένα τρόφιμο έχει πάνω από πέντε υλικά, είναι ανθυγιεινό». Ο κανόνας αυτός για τα ανθυγιεινά φαγητά μπορεί να είναι ελκυστικός, ως εύκολη συμβουλή ιδιαίτερα σε όσους προσπαθούν να βελτιώσουν τη διατροφή τους, αλλά απέχει αρκετά από την επιστημονική πραγματικότητα. Δεν είναι ο αριθμός των συστατικών που καθορίζει την ασφάλεια ενός τροφίμου, αλλά η ποιότητά τους και το επίπεδο επεξεργασίας που έχουν υποστεί.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης