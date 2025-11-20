Είναι ανθυγιεινά τα φαγητά με περισσότερα από 5 υλικά;

Τα τελευταία χρόνια, μέσα στον θόρυβο των social media και των food trends, έχει επικρατήσει ένας απλουστευτικός κανόνας: «Αν ένα τρόφιμο έχει πάνω από πέντε υλικά, είναι ανθυγιεινό». Ο κανόνας αυτός για τα ανθυγιεινά φαγητά μπορεί να είναι ελκυστικός, ως εύκολη συμβουλή ιδιαίτερα σε όσους προσπαθούν να βελτιώσουν τη διατροφή τους, αλλά απέχει αρκετά από την επιστημονική πραγματικότητα. Δεν είναι ο αριθμός των συστατικών που καθορίζει την ασφάλεια ενός τροφίμου, αλλά η ποιότητά τους και το επίπεδο επεξεργασίας που έχουν υποστεί.