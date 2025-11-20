Μεσογειακή Διατροφή: Στα 15 χρόνια από την ένταξη στην UNESCO, η Ιταλία τίμησε την πρέσβειρα Αντωνία Τριχοπούλου

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Μεσογειακή Διατροφή αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, και η μικρή πόλη Pollica της Καμπανίας, έγινε ξανά το κέντρο ενός παγκόσμιου αφηγήματος για το φαγητό, την υγεία και τον πολιτισμό. Στην επέτειο των 15 χρόνων, από την ιστορική απόφαση του 2010 στο Ναϊρόμπι, τέσσερις προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης και της γαστρονομίας ανακηρύχθηκαν πρεσβευτές της Μεσογειακής Διατροφής.

Ανάμεσά τους, η Ελληνίδα ακαδημαϊκός Αντωνία Τριχοπούλου, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς ερευνήτριες στον τομέα της διατροφικής επιδημιολογίας. Η βράβευσή της στο ιστορικό Castello dei Principi Capano αποτελεί συνέχεια της πορείας που συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Μεσογειακή Διατροφή, με την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, να θεωρείται σήμερα πρότυπο βιωσιμότητας, δημόσιας υγείας και μακροζωίας.



