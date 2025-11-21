Εισόδια της Θεοτόκου: Το πιάτο - έθιμο της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας
Εισόδια της Θεοτόκου: Το πιάτο - έθιμο της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας
Στις 21 Νοεμβρίου, στα Εισόδια της Θεοτόκου, γιορτάζουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, με ένα εθιμοτυπικό φαγητό ευφορίας και συλλογικότητας: το πολυσπόρι
Το φθινόπωρο, στη μέση της σποράς, η ελληνική ύπαιθρος κάνει μια μικρή παύση. Στις 21 Νοεμβρίου, στα Εισόδια της Θεοτόκου, γιορτάζουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, μια συμβολική μέρα που συνδέει τους καρπούς της γης με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Πρόκειται για ένα έθιμο που τιμά όσους καλλιεργούν αλλά και όσους αναζητούν ουσιαστική σχέση με την τροφή και την προέλευσή της. Έτσι, το εθιμοτυπικό πιάτο της είναι ένα φαγητό που συμπυκνώνει την ιδέα της ευφορίας και της συλλογικότητας: το πολυσπόρι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα