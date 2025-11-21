Εισόδια της Θεοτόκου: Το πιάτο - έθιμο της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας
Πολυσπόρι Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα Ελευσίνα

Εισόδια της Θεοτόκου: Το πιάτο - έθιμο της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας

Στις 21 Νοεμβρίου, στα Εισόδια της Θεοτόκου, γιορτάζουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, με ένα εθιμοτυπικό φαγητό ευφορίας και συλλογικότητας: το πολυσπόρι

Εισόδια της Θεοτόκου: Το πιάτο - έθιμο της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας
Το φθινόπωρο, στη μέση της σποράς, η ελληνική ύπαιθρος κάνει μια μικρή παύση. Στις 21 Νοεμβρίου, στα Εισόδια της Θεοτόκου, γιορτάζουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, μια συμβολική μέρα που συνδέει τους καρπούς της γης με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Πρόκειται για ένα έθιμο που τιμά όσους καλλιεργούν αλλά και όσους αναζητούν ουσιαστική σχέση με την τροφή και την προέλευσή της. Έτσι, το εθιμοτυπικό πιάτο της είναι ένα φαγητό που συμπυκνώνει την ιδέα της ευφορίας και της συλλογικότητας: το πολυσπόρι.

