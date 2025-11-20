Τορτίγιες μπακαλιάρου με μαγιονέζα σκόρδου από τον Παναγιώτη Γιακαλή

Ο σεφ Παναγιώτης Γιακαλής συνδυάζει τα παναρισμένα φιλέτα μπακαλιάρου μαζί με τορτίγιες και μία πολύ νόστιμη μαγιονέζα σκόρδου και μας δίνει ένα εύκολο και γεμάτο γεύση πιάτο