Βουτυρένιες τάρτες με καρύδια και λωτό
CANTINA
Λωτός συνταγές με λωτούς

Βουτυρένιες τάρτες με καρύδια και λωτό

Ο λωτός είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα του φθινοπώρου. Σε αυτή τη συνταγή συνδυάζεται με τον επίσης αγαπημένο μας καρπό, το καρύδι, και μας δίνει ένα εξαιρετικό γλυκό

Βουτυρένιες τάρτες με καρύδια και λωτό
Διαδικασία
Βήμα 1
Καρύδια: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το μέλι ή το σιρόπι σφενδάμου με το νερό και αφήνουμε να πάρουν 2-3 βράσεις. Προσθέτουμε τα καρύδια, τον ανθό αλατιού και την κανέλα, αφήνουμε να πάρουν ξανά 2-3 βράσεις και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης