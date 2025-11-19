Βουτυρένιες τάρτες με καρύδια και λωτό

Ο λωτός είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα του φθινοπώρου. Σε αυτή τη συνταγή συνδυάζεται με τον επίσης αγαπημένο μας καρπό, το καρύδι, και μας δίνει ένα εξαιρετικό γλυκό