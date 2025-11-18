Ιατρική του «Τρόπου Ζωής» (Lifestyle Medicine): Από τον Ιπποκράτη στο σήμερα

Αιώνες πριν η επιστήμη θεμελιώσει τον όρο lifestyle medicine, ο Ιπποκράτης είχε ήδη διατυπώσει τη θεωρία ότι η υγεία δεν εξαρτάται μόνο από τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά από τις καθημερινές μας επιλογές. Στη φιλοσοφία του, η τροφή, η άσκηση, ο ύπνος και η ψυχική ισορροπία αποτελούσαν τα θεμέλια της ευεξίας.Στην ιπποκρατική ιατρική, η θεραπεία δεν περιοριζόταν σε φάρμακα ή επεμβάσεις. Ο Ιπποκράτης όριζε τρεις άξονες της ιατρικής: τη χειρουργική, τη φαρμακοθεραπεία και τη διαιτητική, με τον όρο «διαιτητική» να ξεπερνάει τα όρια της διατροφής και να αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, που περιλάμβανε την τροφή, την άσκηση, την ανάπαυση, τον ύπνο, τις καθημερινές συνήθειες και την αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Με αυτή την ολιστική προσέγγιση, ο ίδιος έθεσε τις βάσεις για αυτό που σήμερα αποκαλούμε ιατρική του «Τρόπου Ζωής», προκειμένου να προλάβει και να αντιμετωπίσει χρόνιες παθήσεις, εκεί όπου η φαρμακοθεραπεία φτάνει στα όριά της.Σήμερα, ο όρος Lifestyle Medicine (ιατρική του «Τρόπου Ζωής») αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πεδίο της ιατρικής που επικεντρώνεται στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αναστροφή χρόνιων νοσημάτων μέσω παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής όπως είναι η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος, η διαχείριση του στρες, η αποχή από επιβλαβείς ουσίες και οι υγιείς κοινωνικές σχέσεις.