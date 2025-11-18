Mappemonde: Ένας γαστρονομικός χάρτης ατενίζει την Αθήνα από ψηλά
Mappemonde: Ένας γαστρονομικός χάρτης ατενίζει την Αθήνα από ψηλά
Μοντέρνα τέχνη, κομψότητα και σύγχρονη κουζίνα, δημιουργούν την δική τους συμμαχία στο roof garden του Athens Capital Hotel
Στον 10 όροφο του Athens Capital Hotel, του πρώτου ξενοδοχείου της MGallery Collection στην Ελλάδα, καθώς αυτό λοξοκοιτάζει την πλατεία Συντάγματος, ακριβώς απέναντι από το Κοινοβούλιο, θα συναντήσετε έναν χάρτη. Έναν χάρτη όχι γραμμένο σε πάπυρο αλλά κεντημένο σε γευστικό καμβά. Μappemonde είναι ένας γαλλικός όρος για έναν παγκόσμιο χάρτη. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε έναν μεσαιωνικό χάρτη, όπως ο ιστορικός mappa mundi ή σε έναν σύγχρονο χάρτη του κόσμου. Στην ιστορία μας όμως, ο όρος Mappemonde προσδιορίζει το έργο του πολύ σπουδαίου συγχρόνου Έλληνα γλύπτη Γιώργου Λάππα. Το Mappemonde ένα από τα περισσότερο γνωστά και σημαντικά έργα της ελληνικής μεταπολεμικής γλυπτικής, που εκπροσώπησε τη χώρα μας το 1988 στη Μπιενάλε της Βενετίας δεσπόζει καθολικά καθώς κορυφώνει την υπαρξιακή του οντότητα σε μια κατακόρυφη εικαστική μονωδία που ξεκινά από τον δέκατο όροφο του ξενοδοχείου και καταλήγει στο αίθριο της υποδοχής. Μια εικαστική συνθήκη που σφραγίζει με την παρουσία της τον χώρο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr
