Μοσχάρι: ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)
Μοσχάρι supermarket

Μοσχάρι: ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)

Συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το μοσχάρι (κοπές + τιμές) ώστε να γνωρίζουμε τι και πώς να το ζητάμε από τον κρεοπώλη

Μοσχάρι: ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)
Το σωστό κομμάτι μοσχάρι για κάθε συνταγή κάνει τη διαφορά στο γευστικό αποτέλεσμα. Άλλο κομμάτι είναι ιδανικό για σιγομαγείρεμα, άλλο για σχάρα και άλλο για κιμά ή σούπα. Στον οδηγό που ακολουθεί συγκεντρώσαμε τα πιο δημοφιλή μέρη του μοσχαριού, τον καλύτερο τρόπο μαγειρέματός τους και ενδεικτικές τιμές αγοράς, ώστε να γνωρίζουμε τι ζητάμε στον κρεοπώλη και ποια επιλογή ταιριάζει στο φαγητό που θέλουμε να ετοιμάσουμε.

