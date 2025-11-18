Μοσχάρι: ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε μαγείρεμα (+ τιμές)

Συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το μοσχάρι (κοπές + τιμές) ώστε να γνωρίζουμε τι και πώς να το ζητάμε από τον κρεοπώλη