Χυλοπίτες τσουχτές από τη Μαρίνα Χρονά
Χυλοπίτες τσουχτές από τη Μαρίνα Χρονά
Η σεφ Μαρίνα Χρονά μάς δίνει τη συνταγή για να φτιάξουμε χυλοπίτες τσουχτές, ένα πιάτο συνώνυμο της σπιτικής θαλπωρής
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τις χυλοπίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τις χυλοπίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα