Φθινοπωρινές ρίζες γιαχνί, με ξινοτύρι
Φθινοπωρινές ρίζες γιαχνί, με ξινοτύρι
Οι φθινοπωρινές ρίζες, όπως καρότα, πατάτες, γλυκοπατάτες, παντζάρια και σελινόριζα, «σμίγουν» με το ξινοτύρι και δημιουργούν ένα πιάτο γεμάτο αρώματα και γεύση
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε όλες τις ρίζες σε μεγάλα κομμάτια (περίπου 3 εκ.) και το κρεμμύδι σε ροδέλες. Τα βάζουμε σε μια γάστρα. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε καλά και κλείνουμε τη γάστρα με καπάκι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κόβουμε όλες τις ρίζες σε μεγάλα κομμάτια (περίπου 3 εκ.) και το κρεμμύδι σε ροδέλες. Τα βάζουμε σε μια γάστρα. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε καλά και κλείνουμε τη γάστρα με καπάκι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα