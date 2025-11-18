Η Αττική πέρα από το Σαββατιανό: 20 ετικέτες που ξεχωρίσαμε
Η Αττική πέρα από το Σαββατιανό: 20 ετικέτες που ξεχωρίσαμε
Σήμερα, παρότι το Σαββατιανό παραμένει με μεγάλη διαφορά η κυρίαρχη ποικιλία, ο αττικός αμπελώνας έχει εμπλουτιστεί με αρκετές καινούριες ποικιλίες σταφυλιού που δημιουργούν ένα πολύ ενδιαφέρον μωσαϊκό
Για πολλές δεκαετίες ο αμπελώνας της Αττικής ήταν σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένος στο Σαββατιανό, που ομολογουμένως έχει προσαρμοστεί πολύ καλά στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της. Πολύ μικρότερες φυτεύσεις Ροδίτη και ακόμα μικρότερες της ερυθρής Μανδηλαριάς συμπλήρωναν την εικόνα. Η τελευταία μάλιστα φαίνεται πως είχε μεταναστεύσει από το Αιγαίο τόσο στην Εύβοια, όπου ήταν γνωστή ως Κουντούρα Μαύρη, όσο και στην Αττική, όπου τη χρησιμοποιούσαν κυρίως για τη ροζέ εκδοχή της Ρετσίνας, το περίφημο «κοκκινέλι».
Διαβάστε περισσότερο στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερο στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα