Ψαρόσουπα ή κακαβιά; Οι δύο όψεις της zero waste ελληνικής θαλασσινής σούπας
Στην ελληνική παράδοση, η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά δημιούργησε την πιο εμβληματική ψαρόσουπα: την κακαβιά
Στην ελληνική παράδοση, η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα, δημιούργησαν την κακαβιά, μία πρωτόγονη, αυθεντική μορφή σούπας από ψάρια. Με την πάροδο των χρόνων, η ψαρόσουπα, όπως την γνωρίζουμε εμείς σήμερα, αποτελεί την εξέλιξη αυτής της λαϊκής τροφής, που εμπλουτίζεται ανάλογα με την ψαριά, την εποχή, την περιοχή και εξακολουθεί να προσαρμόζεται στο σπίτι, στην ταβέρνα, στην υψηλή γαστρονομία.
