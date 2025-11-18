Ψαρόσουπα ή κακαβιά; Οι δύο όψεις της zero waste ελληνικής θαλασσινής σούπας
CANTINA
Ψαρόσουπα Κακαβιά

Ψαρόσουπα ή κακαβιά; Οι δύο όψεις της zero waste ελληνικής θαλασσινής σούπας

Στην ελληνική παράδοση, η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά δημιούργησε την πιο εμβληματική ψαρόσουπα: την κακαβιά

Ψαρόσουπα ή κακαβιά; Οι δύο όψεις της zero waste ελληνικής θαλασσινής σούπας
Στην ελληνική παράδοση, η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα, δημιούργησαν την κακαβιά, μία πρωτόγονη, αυθεντική μορφή σούπας από ψάρια. Με την πάροδο των χρόνων, η ψαρόσουπα, όπως την γνωρίζουμε εμείς σήμερα, αποτελεί την εξέλιξη αυτής της λαϊκής τροφής, που εμπλουτίζεται ανάλογα με την ψαριά, την εποχή, την περιοχή και εξακολουθεί να προσαρμόζεται στο σπίτι, στην ταβέρνα, στην υψηλή γαστρονομία.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης