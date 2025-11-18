Κότσι αρνίσιο με χουνκιάρ μπεγεντί, από τον Γιάννη Παρίκου του Artisanal
Κότσι αρνίσιο με χουνκιάρ μπεγεντί, από τον Γιάννη Παρίκου του Artisanal
Απολαυστικό κότσι με βελούδινο χουνκιάρ μπεγεντί, αργομαγειρεμένο μέχρι να λιώνει. Ένα πιάτο γεμάτο άρωμα, ιδανικό για ιδιαίτερα τραπέζια.
Διαδικασία
Βήμα 1
Κότσια: Αλατοπιπερώνουμε τα κότσια και τα σοτάρουμε σε μεγάλη κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο, μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα καρότα, το σέλερι, το πράσο και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά τα λαχανικά. Ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, ανακατεύουμε να καραμελώσει ελαφρά και σβήνουμε με το κόκκινο κρασί.
