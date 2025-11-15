40 συνταγές για τη νηστεία της «μικρής Σαρακοστής» – 1 για κάθε ημέρα
Στις 15 Νοεμβρίου ξεκινά η «μικρή Σαρακοστή», η νηστεία των Χριστουγέννων, που διαρκεί 40 ημέρες (έως τις 24 Δεκεμβρίου)
Η κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών απαγορεύεται, ενώ το ψάρι επιτρέπεται ανάλογα με την ημέρα.
Όπως είναι φυσικό, στη διάρκεια της νηστείας έχουν την τιμητική τους τα λαδερά, τα όσπρια, τα τουρσιά και τα θαλασσινά. Επίσης, σε πολλές περιοχές αρχίζουν να φτιάχνουν τα πρώτα γλυκά των εορτών, όπως μελομακάρονα και νηστίσιμα κουλουράκια. Επιλέξαμε και σας προτείνουμε 40 συνταγές -μία για κάθε ημέρα.
