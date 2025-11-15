Σάντουιτς με ψωμάκι μπριός, παστράμι και κρέμα λιαστής ντομάτας
Σάντουιτς με ψωμάκι μπριός, παστράμι και κρέμα λιαστής ντομάτας
Η γραβιέρα συναντά το παστράμι και την κρέμα λιαστής ντομάτας και μας δίνει ένα λαχταριστό σάντουιτς για όλες τις ώρες
Διαδικασία
Βήμα 1
Στο μπλέντερ χτυπάμε τις λιαστές ντομάτες, το ελαιόλαδο, το κουκουνάρι, το νερό και το πιπέρι για 1'.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Στο μπλέντερ χτυπάμε τις λιαστές ντομάτες, το ελαιόλαδο, το κουκουνάρι, το νερό και το πιπέρι για 1'.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα