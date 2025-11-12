Μπούτι ή στήθος κοτόπουλου; – Πώς μαγειρεύονται σωστά και τι να επιλέξουμε για κάθε συνταγή
CANTINA

Μπούτι ή στήθος κοτόπουλου; – Πώς μαγειρεύονται σωστά και τι να επιλέξουμε για κάθε συνταγή

Το κοτόπουλο, αν και οικείο υλικό, θέτει πολλές προκλήσεις. Πώς μαγειρεύεται, ώστε να είναι διατροφικά ασφαλές, ζουμερό, μαλακό και νόστιμο;

Μπούτι ή στήθος κοτόπουλου; – Πώς μαγειρεύονται σωστά και τι να επιλέξουμε για κάθε συνταγή
Το μεγαλύτερο μαγειρικό θέμα με το κοτόπουλο ξεκινά απ’ τη φυσιολογία του. Καθώς το πτηνό δεν πετάει κανονικά, παρά μόνο περιστασιακά για μερικά μέτρα όταν πανικοβληθεί, το στήθος του αποτελείται από αυτό που ονομάζουμε λευκούς μύες. Δηλαδή μύες που λειτουργούν περιστασιακά και άρα δεν χρειάζονται κολλαγόνο για να συγκρατούν τις ίνες τους. Αυτό κάνει το κρέας του στήθους μαλακό, τρυφερό και άλιπο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης