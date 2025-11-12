Μπούτι ή στήθος κοτόπουλου; – Πώς μαγειρεύονται σωστά και τι να επιλέξουμε για κάθε συνταγή
Μπούτι ή στήθος κοτόπουλου; – Πώς μαγειρεύονται σωστά και τι να επιλέξουμε για κάθε συνταγή
Το κοτόπουλο, αν και οικείο υλικό, θέτει πολλές προκλήσεις. Πώς μαγειρεύεται, ώστε να είναι διατροφικά ασφαλές, ζουμερό, μαλακό και νόστιμο;
Το μεγαλύτερο μαγειρικό θέμα με το κοτόπουλο ξεκινά απ’ τη φυσιολογία του. Καθώς το πτηνό δεν πετάει κανονικά, παρά μόνο περιστασιακά για μερικά μέτρα όταν πανικοβληθεί, το στήθος του αποτελείται από αυτό που ονομάζουμε λευκούς μύες. Δηλαδή μύες που λειτουργούν περιστασιακά και άρα δεν χρειάζονται κολλαγόνο για να συγκρατούν τις ίνες τους. Αυτό κάνει το κρέας του στήθους μαλακό, τρυφερό και άλιπο.
