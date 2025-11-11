ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πρασοντολμάδες με κιμά αυγολέμονο
CANTINA
πρασοντολμάδες Μανώλης Παπουτσάκης

Πρασοντολμάδες με κιμά αυγολέμονο

Μαγειρεύουμε πρασοντολμάδες, σύμφωνα με τη συνταγή του Μανώλη Παπουτσάκη, και απολαμβάνουμε ένα φαγητό γεμάτο αυθεντική σπιτική νοστιμιά

Πρασοντολμάδες με κιμά αυγολέμονο
Διαδικασία
Βήμα 1
Γέμιση: Σε μια μπασίνα ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά της γέμισης.

Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
