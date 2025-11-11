Air fryer: Τι μαγειρεύουμε την Τρίτη - Από τραγανά κεφτεδάκια μέχρι ζουμερό σολομός
Air fryer: Τι μαγειρεύουμε την Τρίτη - Από τραγανά κεφτεδάκια μέχρι ζουμερό σολομός
Η Τρίτη είναι η ιδανική μέρα για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το air fryer μας και να ετοιμάσουμε εύκολα, γρήγορα και υγιεινά γεύματα χωρίς κόπο
Από αρνίσια κεφτεδάκια και φαλάφελ μέχρι ζουμερό σολομό, πρωτεϊνική ομελέτα και μπιφτέκια παντζαριού, συγκεντρώσαμε λαχταριστές συνταγές για κάθε γούστο.
Αir fryer: Τι μπορούμε να μαγειρέψουμε
Τα air fryer έχουν αποκτήσει πλέον μόνιμη θέση στις περισσότερες κουζίνες, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που μαγειρεύουμε στην καθημερινότητά μας. Αν και αρχικά αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό, σήμερα θεωρούνται αναπόσπαστο εργαλείο, καθώς συνδυάζουν ευκολία, ταχύτητα και έναν πιο υγιεινό τρόπο προετοιμασίας φαγητού. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους είναι ο χρόνος: χάρη στο μικρό τους μέγεθος και τη μεγάλη θερμότητα που παράγουν, ψήνουν πολύ πιο γρήγορα από έναν συμβατικό φούρνο. Παράλληλα, προσφέρουν τεράστια ευελιξία, αφού σε ένα air fryer μπορεί κανείς να φτιάξει σχεδόν τα πάντα — από λαχανικά και πίτες μέχρι ζυμαρικά, ψάρια ή ακόμα και σπιτικά τραγανά σνακ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Αir fryer: Τι μπορούμε να μαγειρέψουμε
Τα air fryer έχουν αποκτήσει πλέον μόνιμη θέση στις περισσότερες κουζίνες, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που μαγειρεύουμε στην καθημερινότητά μας. Αν και αρχικά αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό, σήμερα θεωρούνται αναπόσπαστο εργαλείο, καθώς συνδυάζουν ευκολία, ταχύτητα και έναν πιο υγιεινό τρόπο προετοιμασίας φαγητού. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους είναι ο χρόνος: χάρη στο μικρό τους μέγεθος και τη μεγάλη θερμότητα που παράγουν, ψήνουν πολύ πιο γρήγορα από έναν συμβατικό φούρνο. Παράλληλα, προσφέρουν τεράστια ευελιξία, αφού σε ένα air fryer μπορεί κανείς να φτιάξει σχεδόν τα πάντα — από λαχανικά και πίτες μέχρι ζυμαρικά, ψάρια ή ακόμα και σπιτικά τραγανά σνακ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα