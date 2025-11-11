Air fryer: Τι μαγειρεύουμε την Τρίτη - Από τραγανά κεφτεδάκια μέχρι ζουμερό σολομός

Η Τρίτη είναι η ιδανική μέρα για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το air fryer μας και να ετοιμάσουμε εύκολα, γρήγορα και υγιεινά γεύματα χωρίς κόπο