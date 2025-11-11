Μαρμελάδα ρόδι όπως τη φτιάχνουμε στο σπίτι - ρουμπινένια, πικάντικη, με χαρακτήρα
Μαρμελάδα ρόδι όπως τη φτιάχνουμε στο σπίτι - ρουμπινένια, πικάντικη, με χαρακτήρα
Το ρόδι είναι το φρούτο που δεν μπορούμε να βάλουμε σε καλούπια, γι’ αυτό κι εμείς το κλείνουμε σε βαζάκια
Η ελαφριά οξύτητα, η διακριτική γλύκα του και το ρουμπινί χρώμα, χαρίζουν στη μαρμελάδα πλούσια γεύση. Είναι το πιο elegant δώρο του φθινοπώρου και του χειμώνα για το πρωινό, τα τυριά ή ένα τραπέζι που θέλει κάτι ιδιαίτερο χωρίς υπερβολή.
