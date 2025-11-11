Edamame: τι είναι, γιατί θεωρούνται superfood - πώς τα τρώμε και πού τα βρίσκουμε

Αν ήμασταν boomers, ίσως απορούσαμε γιατί σερβίρονται «ωμά» τα φασολάκια. Αν ανήκαμε στους millennials, θα ξέραμε ήδη ότι αυτό είναι το νέο healthy trend. Αν όμως είμαστε Gen Z, τότε γνωρίζουμε ότι τα edamame (προφέρονται ενταμάμε) καλλιεργούνται σχεδόν για εμάς, για μια γενιά που θέλει το φαγητό της φυτικό, όμορφο, φωτογενές και φουλ στην πρωτεΐνη.

Τα έχουμε δει σε sushi bars και πιθανότατα τα έχουμε δοκιμάσει. Πράσινα, ελαφρώς αλατισμένα, να βγαίνουν αχνιστά από ένα μπολ. Γνωρίζουμε όμως την ιστορία τους, από πού έρχονται και πώς τρώγονται;



