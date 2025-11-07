Αλμυρές και γλυκές συνταγές με κολοκύθες, κάστανα και μανιτάρια: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αλμυρές και γλυκές συνταγές με κολοκύθες, κάστανα και μανιτάρια: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Οι κολοκύθες, τα μανιτάρια και τα κάστανα περιγράφουν με τον πιο νόστιμο τρόπο το φθινόπωρο.

Τα κάστανα συνδυάζονται με κρέατα και πουλερικά, ταιριάζουν με τις πατάτες και το κρεμμύδι, ενώ στη ζαχαροπλαστική παντρεύονται με όλων των ειδών τα υλικά, όπως ζύμες, φρούτα, σοκολάτα και ξηρούς καρπούς.

Όσο αφορά τα μανιτάρια, στην αγορά θα βρούμε τα καλλιεργούμενα λευκά, τα πορτομπέλο, τα πλευρώτους και τις λεντινούλες. Ταιριάζουν πολύ με σκόρδο, κρεμμύδι, κρασί, λεμόνι, δεντρολίβανο και θυμάρι.

