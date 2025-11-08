Ντουνιάς: Από τη γη στο πιάτο, χωρίς εκπτώσεις
Ντουνιάς: Από τη γη στο πιάτο, χωρίς εκπτώσεις
Ο Ντουνιάς βρίσκεται στην ορεινή Δρακώνα των Χανίων και εκεί δόθηκε το πρωινό ραντεβού με τον Μανώλη Παπουτσάκη και τη φωτογράφο μας -Κρητικιά πλέον- Έφη Παρούτσα
Δεν θα υποκριθώ ότι βρέθηκα μπροστά σε άγνωστες καταστάσεις, ούτε πως εκείνη τη μέρα ανακάλυψα έναν καινούριο κόσμο, αφού ήδη εδώ και πάνω από δώδεκα χρόνια συχνά ανηφορίζουμε στον Ντουνιά όταν βρισκόμαστε στο νησί.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα