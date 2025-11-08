Το The Governor παραδίδει μαθήματα ελαιογνωσίας στην Κέρκυρα

Πώς η έκτη γενιά της οικογένειας ελαιοπαραγωγών The Governor, ανέσυρε το κερκυραϊκό ελαιόλαδο από την αφάνεια, μετατρέποντάς το στο success story της ελληνικής παραγωγής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

Δεν είναι μόνο η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και ο συνδυασμός αρχοντιάς, μεγαλοπρέπειας και γραφικότητας της Παλιάς Πόλης που κάνουν την Κέρκυρα τόσο ξεχωριστή, αλλά και η ευλογημένη της φύση, η οργιώδης βλάστηση που καλύπτει όλο το νησί και φτάνει στις εντυπωσιακές παραλίες της, αγκαλιάζοντας το ζωηρόχρωμο μπλε του Ιονίου. Απ΄άκρη σ΄άκρη στο νησί με τα ψηλόλιγνα κυπαρίσσια, τα μυρωδάτα κουμ κουάτ και τα άφθονα οπωροφόρα, ανάμεσα σε λόφους που μοσχοβολούν φασκόμηλο, δεντρολίβανο και αρμύρα, απλώνεται σαν ασημοπράσινο χαλί ένας ελαιώνας διαφορετικός από τους υπόλοιπους της χώρας μας.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr