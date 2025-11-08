Στιφάδο με κρέας, με ψάρι ή θαλασσινά – 17 διαφορετικές συνταγές του μελωμένου κοκκινιστού
Στιφάδο με κρέας, με ψάρι ή θαλασσινά – 17 διαφορετικές συνταγές του μελωμένου κοκκινιστού
Από το παραδοσιακό μοσχαράκι στιφάδο, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα με θαλασσινά, μανιτάρια ή ακόμα και κάστανα, κάθε εκδοχή έχει τη χάρη της.
Συγκεντρώσαμε 17 μοναδικές συνταγές, για να βρείτε την αγαπημένη σας εκδοχή – από το παραδοσιακό με λαγό, μέχρι τις πιο δημιουργικές προτάσεις με ψάρια, όσπρια ή φλωμάρια.
