Στιφάδο με κρέας, με ψάρι ή θαλασσινά – 17 διαφορετικές συνταγές του μελωμένου κοκκινιστού

Από το παραδοσιακό μοσχαράκι στιφάδο, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα με θαλασσινά, μανιτάρια ή ακόμα και κάστανα, κάθε εκδοχή έχει τη χάρη της.