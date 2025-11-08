ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Μαραθώνιος 2025: Με τι τρέφεται ένας μαραθωνοδρόμος
CANTINA
Αυθεντικός Μαραθώνιος

Μαραθώνιος 2025: Με τι τρέφεται ένας μαραθωνοδρόμος

Ένας έμπειρος δρομέας μοιράστηκε μαζί μας το διατροφικό πρόγραμμά του

Μαραθώνιος 2025: Με τι τρέφεται ένας μαραθωνοδρόμος

Με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο να διεξάγεται την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, αναρωτηθήκαμε για την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνει κάποιος που θα αγωνιστεί, προκειμένου το σώμα να αντέξει τόσο έντονη καταπόνηση. Και δεν εννούμε την προπόνηση, αλλά τη διατροφή.

Ένας έμπειρος δρομέας, ο Βασίλης, που έχει τρέξει με επιτυχία σε Μαραθώνιους εντός και εκτός Ελλάδας, μοιράστηκε μαζί μας το διατροφικό πρόγραμμά του.

«Μια βδομάδα πριν, αρχίζει η αποθήκευση υδατάνθρακα», εξηγεί.

