Γιατί οι σεφ αλατίζουν δύο φορές τις σούπες;
Οι σεφ γνωρίζουν έναν αυστηρό κανόνα για να σταθεροποιούν τις γεύσεις και αυτός ο τρόπος, αν και είναι απλός, είναι απαράβατος: Διπλό αλάτι
Έχετε προσέξει πως κάποιες φορές οι σπιτικές σούπες είναι νόστιμες και άλλες φορές δεν είναι, ακόμη και αν ακολουθείτε κατά γράμμα τις συνταγές; Κάποιες φορές είναι αρκετά αρωματικές και κάποιες άλλες μοιάζει σαν να μην έχουν αναμειχθεί καλά. Οι σεφ γνωρίζουν έναν αυστηρό κανόνα για να σταθεροποιούν τις γεύσεις, και αυτός ο τρόπος, αν και είναι απλός, είναι απαράβατος. Διπλό αλάτι στις σούπες.
