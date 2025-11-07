ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

CANTINA
Πώς χρωματίζουμε τη λευκή ΙΟΝ Κουβερτούρα

Η λευκή σοκολάτα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρωματιστεί με τα απλά χρώματα ζαχαροπλαστικής νερού ή ζαχαρόχρωμα

Για να χρωματίσουμε τη λευκή ΙΟΝ κουβερτούρα, χρησιμοποιούμε λιποδιαλυτά χρώματα (liposoluble), ειδικά σχεδιασμένα για σοκολάτα.

