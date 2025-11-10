Κολλαγόνο και διατροφή: Η πρωτεΐνη-κλειδί για την υγεία (+συνταγές)
Μαθαίνουμε τι είναι το κολλαγόνο, τα οφέλη του, ποιες τροφές ενισχύουν τη φυσική του παραγωγή και δοκιμάζουμε 3 γευστικές συνταγές
Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα, αποτελώντας βασικό συστατικό του συνδετικού ιστού. Αποτελείται κυρίως από τα αμινοξέα γλυκίνη, προλίνη και υδροξυπρολίνη και σχηματίζει ινώδεις δομές που προσδίδουν αντοχή και ελαστικότητα στους ιστούς. Υπάρχουν τουλάχιστον 28 τύποι κολλαγόνου, με τους τύπους I, II και III να είναι οι πιο κοινοί. Ο τύπος I βρίσκεται κυρίως στο δέρμα, τα οστά και τους τένοντες, ο τύπος II στο χόνδρο και ο τύπος III στα αιμοφόρα αγγεία και στα εσωτερικά όργανα.
