Τυροσαλάτα με φέτα, σκόρδο και δυόσμο
Η τυροσαλάτα αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα και αγαπημένα συνοδευτικά. Η παρασκευή της είναι πολύ εύκολη, γι’ αυτό και δεν χάνουμε την ευκαιρία να την ετοιμάσουμε
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μπολ τρίβουμε στη χοντρή πλευρά του τρίφτη το τυρί. Κατόπιν τρίβουμε το σκόρδο στη λεπτή πλευρά.
