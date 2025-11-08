Η επιστήμη πίσω από την τέλεια μηλόπιτα
Η μυρωδιά του μήλου, της κανέλας και του φρεσκοψημένου βουτύρου είναι από εκείνες που γεμίζουν την κουζίνα με μια αίσθηση θαλπωρής
Πίσω από αυτή την καθησυχαστική εικόνα, κρύβεται μια ολόκληρη αλυσίδα φυσικοχημικών αντιδράσεων, που συνεργάζονται με ακρίβεια ώστε να γεννηθεί η τέλεια μηλόπιτα. Αυτή δηλαδή, που ισορροπεί ανάμεσα στη ζουμερή γέμιση, την τραγανή ζύμη και το μεθυστικό άρωμα των μήλων.
