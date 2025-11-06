Ρόδι: Ένας οδηγός για την επιλογή, το καθάρισμα και την αποθήκευση
Ρόδι: Ένας οδηγός για την επιλογή, το καθάρισμα και την αποθήκευση
Τo ρόδι το αγαπάμε πολύ – όχι μόνο για το υπέροχο ρουμπινί του χρώμα, αλλά και για τη δροσερή, γλυκόξινη γεύση του
Είναι από εκείνα τα φρούτα που δίνουν ζωντάνια σε κάθε συνταγή: από φρουτοσαλάτες και γιαούρτια μέχρι ριζότο και κρέας.
Το μόνο «πρόβλημα»; Το καθάρισμα. Αν κι εκεί συνήθως δημιουργείται μικρός πανικός στην κουζίνα, μπορούμε να το κάνουμε πανεύκολα με μερικά απλά βήματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Το μόνο «πρόβλημα»; Το καθάρισμα. Αν κι εκεί συνήθως δημιουργείται μικρός πανικός στην κουζίνα, μπορούμε να το κάνουμε πανεύκολα με μερικά απλά βήματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα