Ρόδι: Ένας οδηγός για την επιλογή, το καθάρισμα και την αποθήκευση

Τo ρόδι το αγαπάμε πολύ – όχι μόνο για το υπέροχο ρουμπινί του χρώμα, αλλά και για τη δροσερή, γλυκόξινη γεύση του