Mozzarella in Carrozza: Φτιάχνουμε το λαχταριστό ιταλικό ορεκτικό
Το Mozzarella in Carrozza είναι ένα κλασικό ιταλικό ορεκτικό με πλούσια γεύση και τραγανή υφή
Προέρχεται από τη Νάπολη και το όνομά του σημαίνει «μοτσαρέλα στην άμαξα» — μια αναφορά στο ψωμί που «αγκαλιάζει» τη λιωμένη μοτσαρέλα, όπως μια άμαξα τον επιβάτη της. Είναι ένα πιάτο απλό αλλά απολαυστικό, ιδανικό για ορεκτικό, ελαφρύ δείπνο ή παιδικό σνακ, που κλέβει πάντα τις εντυπώσεις.
Η συνταγή χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, όταν οι οικογένειες της Νότιας Ιταλίας προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν τα απλά υλικά που είχαν στο σπίτι: ψωμί, αυγά, μοτσαρέλα και λίγο λάδι για τηγάνισμα. Αν και η αυθεντική εκδοχή περιέχει μόνο φρέσκια μοτσαρέλα, σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας έχουν δημιουργηθεί πολλές παραλλαγές. Για παράδειγμα, στη Ρώμη προσθέτουν αντζούγιες ή ζαμπόν, στη Βόρεια Ιταλία κάποιοι αντικαθιστούν τη φρυγανιά στο πανάρισμα με παρμεζάνα.
