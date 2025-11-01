Δε fem ΜΠΟΥΚ: Η Madame Ginger μάς μαθαίνει την τέχνη της αυτοφροντίδας
Δε fem ΜΠΟΥΚ: Η Madame Ginger μάς μαθαίνει την τέχνη της αυτοφροντίδας
Το νέο βιβλίο της Madame Ginger, «ΔΕ fem ΜΠΟΥΚ», κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου είναι ένα σύγχρονο εργαλείο για κάθε γυναίκα
Σε μια εποχή που η αυτοφροντίδα είναι ίσως πιο απαραίτητη από ποτέ, η Madame Ginger, κατά κόσμον Μαριλού Παντάκη, επιστρέφει με το ΔΕ fem ΜΠΟΥΚ: 12 μήνες αυτοφροντίδας. Ένα βιβλίο που μοιάζει περισσότερο με διαδραστικό ημερολόγιο ή activity book, όπως ήταν - για όσους θυμούνται - οι Χαρούμενες Διακοπές. Όπως εξηγεί η συγγραφέας, ήθελε να δημιουργήσει ένα «ημερολόγιο» χωρίς ημερομηνίες, που μπορεί η καθεμία από εμάς να προσαρμόσει στους ρυθμούς και τις ανάγκες της. Η ιδέα γεννήθηκε λίγο πριν κλείσει τα 40. «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να φροντίσω το σώμα, τη διατροφή και το μυαλό μου».
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα