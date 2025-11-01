Πανακότα όπως στην Ιταλία: Οι σωστές αναλογίες για τέλειο αποτέλεσμα
Πανακότα όπως στην Ιταλία: Οι σωστές αναλογίες για τέλειο αποτέλεσμα
Η πανακότα είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά ιταλικής προέλευσης, διάσημο για την απαλή, βελούδινη υφή του και τη διακριτική, γλυκιά γεύση του
Η ζελατίνη δεν είναι απλώς συστατικό· είναι ο λόγος που η πανακότα αποκτά την χαρακτηριστική της υφή. Ταυτόχρονα, είναι ένα υλικό που απαιτεί προσεκτική διαχείριση.
Πόση ζελατίνη χρειάζεται; Λίγη ζελατίνη σημαίνει ότι η πανακότα δεν θα πήξει, ενώ υπερβολική θα την κάνει μαστιχωτή. Η ιδανική αναλογία είναι 3½ φύλλα ζελατίνης για 700 ml υγρού. Έτσι η πανακότα θα στέκεται σωστά, χωρίς να χάνει την απαλή, κρεμώδη υφή της.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Πόση ζελατίνη χρειάζεται; Λίγη ζελατίνη σημαίνει ότι η πανακότα δεν θα πήξει, ενώ υπερβολική θα την κάνει μαστιχωτή. Η ιδανική αναλογία είναι 3½ φύλλα ζελατίνης για 700 ml υγρού. Έτσι η πανακότα θα στέκεται σωστά, χωρίς να χάνει την απαλή, κρεμώδη υφή της.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα