CANTINA
Πανακότα όπως στην Ιταλία: Οι σωστές αναλογίες για τέλειο αποτέλεσμα

Η πανακότα είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά ιταλικής προέλευσης, διάσημο για την απαλή, βελούδινη υφή του και τη διακριτική, γλυκιά γεύση του

Η ζελατίνη δεν είναι απλώς συστατικό· είναι ο λόγος που η πανακότα αποκτά την χαρακτηριστική της υφή. Ταυτόχρονα, είναι ένα υλικό που απαιτεί προσεκτική διαχείριση.

Πόση ζελατίνη χρειάζεται; Λίγη ζελατίνη σημαίνει ότι η πανακότα δεν θα πήξει, ενώ υπερβολική θα την κάνει μαστιχωτή. Η ιδανική αναλογία είναι 3½ φύλλα ζελατίνης για 700 ml υγρού. Έτσι η πανακότα θα στέκεται σωστά, χωρίς να χάνει την απαλή, κρεμώδη υφή της.

