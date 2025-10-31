Σούπες, πίτες και τάρτες: η τριάδα της νοστιμιάς: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Σούπες, πίτες και τάρτες: η τριάδα της νοστιμιάς: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Με τα πρώτα κρύα, οι σούπες έχουν την τιμητική τους. Κάνουν καλή παρέα με πίτες και τάρτες, ενώ συνδυάζουν κρέας, λαχανικά και όσπρια.
Το μενού αυτού του Σαββατοκύριακου είναι φτιαγμένο για να μας ανοίξει την όρεξη: Τυρόπιτα από το Μέτσοβο, αλλιώς Κασιάτα, Εύκολα γιουβαρλάκια σούπα, Κις λορέν με ξερά σύκα και γραβιέρα, Μπατσαριά: Η ηπειρώτικη χορτοτυρόπιτα χωρίς φύλλο, Κλασική κρεατόσουπα, και Τάρτα αμυγδάλου με αχλάδια κρασάτα!
