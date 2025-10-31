Σούπες, πίτες και τάρτες: η τριάδα της νοστιμιάς: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA

Σούπες, πίτες και τάρτες: η τριάδα της νοστιμιάς: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Με τα πρώτα κρύα, οι σούπες έχουν την τιμητική τους. Κάνουν καλή παρέα με πίτες και τάρτες, ενώ συνδυάζουν κρέας, λαχανικά και όσπρια.

Σούπες, πίτες και τάρτες: η τριάδα της νοστιμιάς: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Το μενού αυτού του Σαββατοκύριακου είναι φτιαγμένο για να μας ανοίξει την όρεξη: Τυρόπιτα από το Μέτσοβο, αλλιώς Κασιάτα, Εύκολα γιουβαρλάκια σούπα, Κις λορέν με ξερά σύκα και γραβιέρα, Μπατσαριά: Η ηπειρώτικη χορτοτυρόπιτα χωρίς φύλλο, Κλασική κρεατόσουπα, και Τάρτα αμυγδάλου με αχλάδια κρασάτα!

Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης