Αμερική, Ευρώπη και Ασία σε τρία γαστρονομικά event στην Αθήνα

Τρία γαστρονομικά event που ενώνουν Αμερική, Ευρώπη και Ασία, και που δεν πρέπει να χάσετε, έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα