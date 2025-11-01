Αμερική, Ευρώπη και Ασία σε τρία γαστρονομικά event στην Αθήνα
CANTINA
Vezene Birdman Ταβέρνα του Οικονόμου

Αμερική, Ευρώπη και Ασία σε τρία γαστρονομικά event στην Αθήνα

Τρία γαστρονομικά event που ενώνουν Αμερική, Ευρώπη και Ασία, και που δεν πρέπει να χάσετε, έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα

Αμερική, Ευρώπη και Ασία σε τρία γαστρονομικά event στην Αθήνα
Πρόκειται για τρία event στην Ταβέρνα του Οικονόμου, στο Birdman και το Vezene.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης