Πώς να λιώσετε την κουβερτούρα ΙΟΝ σε bain-marie
CANTINA
ΙΟΝ Κουβερτούρα bain-marie

Πώς να λιώσετε την κουβερτούρα ΙΟΝ σε bain-marie

Σε πολλές συνταγές ζαχαροπλαστικής θα έχετε συναντήσει τη φράση «λιώστε τη σοκολάτα σε bain-marie»

Πώς να λιώσετε την κουβερτούρα ΙΟΝ σε bain-marie

Είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε; Ας δούμε πώς θα λιώσετε σωστά τη σοκολάτα σε bain-marie, καθώς και tips για το τι πρέπει να προσέξετε.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης