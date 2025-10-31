Πώς να λιώσετε την κουβερτούρα ΙΟΝ σε bain-marie

Είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε; Ας δούμε πώς θα λιώσετε σωστά τη σοκολάτα σε bain-marie, καθώς και tips για το τι πρέπει να προσέξετε.