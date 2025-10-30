Τρουφάκια σοκολάτας με κακάο και κουβερτούρα ΙΟΝ

Τα τρουφάκια αποτελούν μία εύκολη και διαχρονική συνταγή, καθώς σε ελάχιστο χρόνο και με λίγα υλικά μπορούμε να φτιάξουμε το ιδανικό κέρασμα: για το σπίτι, για το γραφείο, αλλά και για το σχολείο